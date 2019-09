Losgeslagen oliehandelaar verspeelt 320 miljoen van baas

‘Vrouwen­quo­tum moet voor de doorbraak zorgen’

8:29 Wel of geen vrouwenquotum? Voor de Sociaal Economische Raad is het geen vraag meer; dat moet er komen, om zo sneller en méér vrouwen door te laten stromen naar de top. ‘Het is tijd om een doorbraak te forceren’, zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer.