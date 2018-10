LTO: boer krijgt te weinig voor zijn product

,,Een literpak melk kost in de supermarkt negentig cent. Daarvan krijgt de boer zo'n 0,33 cent. Een aardappelteler ontvangt van een kilo aardappelen die in de supermarkt 1,30 kost, gemiddeld veertien cent. En pluimveehouders ontvangen voor tien middelgrote scharreleieren tachtig cent, terwijl de consument daarvoor 2,24 euro afrekent. Wat ons betreft is de prijsverhouding scheef. Er vloeit te weinig geld terug naar de boer. Aan de hand van deze voorbeelden van consumentenprijzen en boerenprijzen willen we de scheve situatie laten zien waar veel consumenten geen weet van hebben’’, aldus LTO-woordvoerder Esther de Snoo. De cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Universiteit Wageningen. ,,Daarnaast hebben we boeren zelf ook gevraagd of de prijzen kloppen.’’