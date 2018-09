LTO: 'Boeren moeten vergoeding krijgen voor ballonlandingen'

LTO Nederland vindt het de hoogste tijd dat er met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) afspraken worden gemaakt over een financiële tegemoetkoming voor boeren en tuinders na een ballonlanding. De LTO pleit voor honderd euro per landing, plus tien euro per passagier.

Volgens de land- en tuinbouworganisatie is zo'n vergoeding niet meer dan redelijk. 'Niet iedereen neemt meer genoegen met een krat bier of een fles Beerenburg.'

Afgelopen weekend reageerde boer Joost Vughts uit het Brabantse Bokhoven woedend toen een luchtballon met negentien passagiers op zijn grasland landde. De boer eiste financiële compensatie en liet de groep in eerste instantie niet gaan. De politie moest er aan te pas komen om de boel niet verder te laten escaleren.

,,Het land is voor een boer vergelijkbaar met wat een huis voor een burger is. Als daar een luchtballon op valt, is er wat ons betreft sprake van huisvredebreuk. Geen enkele boer zit er op te wachten, want een landing brengt vrijwel altijd schade met zich mee. Zeker nu ballonvaarders vaker met grotere manden en dus ook grotere groepen in de lucht hangen. Wij vinden dat er voor zo'n landing financieel gezien best wat tegenover mag staan. Ik kan best begrijpen dat Vughts kwaad was. Hij had voor de tweede keer gras ingezaaid, noodzakelijk vanwege de droogte. Dan ben je niet blij als zo'n gevaarte met een gewicht van twee ton zes keer op je land stuitert", aldus Alfred Jansen, LTO-portefeuillehouder Veiligheid en Pacht.

Hoogste tijd

De LTO-bestuurder vindt het dan ook de hoogste tijd dat zijn organisatie tot overeenstemming komt met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) over een financiële vergoeding. ,,Voor de duidelijkheid; we hebben het hier niet over schadevergoeding, want dat is via de verzekering al goed geregeld. Nee, het gaat echt om een standaard landingsvergoeding aangevuld met een bedrag per passagier. Sommige boeren hoeven geen geld, maar steeds meer leden nemen geen genoegen meer met een krat bier of fles Beerenburg."

Het bedrag van honderd euro, aangevuld met een tientje per passagier is door LTO als algemeen advies aan de leden gecommuniceerd. De land- en tuinbouworganisatie heeft afspraken over de spelregels met de KNVvL, maar op het gebied van de landingsvergoeding is geen overeenstemming.

Richtlijnen

Marije Roozendaal, bestuurslid van de afdeling ballonvaart van de KNVvL, laat weten dat er recent met LTO is gepraat over de gedragscode. ,,We hadden altijd een convenant met de LTO, maar dat hebben zij een paar jaar geleden opgezegd. In de media wil ik het niet te veel over bedragen voor landingsvergoedingen hebben, het enige wat ik daarover kwijt wil is dat honderd euro veel geld is. Zeker als je weet dat negen van de tien boeren helemaal geen probleem heeft met een landing op hun erf. De meesten hoeven dan ook geen vergoeding, maar zijn al blij met een cadeautje. Bier of wijn vinden ze meestal het leukst. Onze leden krijgen van de meeste landeigenaren dan ook positieve reacties. Regelmatig zitten onze ballonvaarders met de boeren gezellig aan de krentenwegge."

Verder overleg tussen LTO Nederland en de KNVvL zal uit moeten wijzen of beide organisaties nader tot elkaar komen.