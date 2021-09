LTO Nederland: intrekken vergunning tegen stikstofuitstoot is schandalig

Daarmee reageert de boerenorganisatie op een brief van landsadvocaat Hans Besselink aan het ministerie van Landbouw, die in handen is van deze krant. Boeren die met hun bedrijven veel te veel stikstof uitstoten, zouden in de ogen van de Besselink per direct hun vergunning moeten kunnen kwijtraken. De advocaat van de Staat schrijft dat het vorige week bekend geworden plan van verplicht grond opkopen en onteigenen ,,niet tot een snel resultaat zal leiden, intrekking van vergunningen kan dat wél.”