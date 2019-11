Lufthansa schrapt 1300 vluchten door staking

Zal deze oplossing voor de slepende ontgas­sings­pro­ble­ma­tiek het wel redden?

13:00 Het is een van de hardnekkigste problemen in de Rotterdamse regio: ontgassende binnenvaartschepen die giftige, kankerverwekkende stoffen in de buitenlucht lozen. Het is verboden, maar schippers zeggen geen andere keus te hebben. Drie ondernemers zijn ervan overtuigd dat zij nu de oplossing hebben.