Marianne (24): Ik krijg elke maand 420 euro van mijn ouders en leen maximaal bij

Vrouw verduister­de 1,1 miljoen bij Karwei en stuurde alles naar internet­lief­de in Afrika

16:42 De medewerkster van bouwmarkt Karwei die wordt verdacht van verduistering van 1,1 miljoen euro van haar werkgever, maakte dat over naar een man in Afrika. Die had zij leren kennen via Facebook, waarna zij verliefd op hem werd. Ook werd zij gechanteerd met een naaktfoto die zij hem gestuurd had.