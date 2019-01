Marktplaats en NVWA pakken illegale producten aan

‘Consument net zo somber als op dieptepunt crisis’

11:06 De stemming onder consumenten is deze maand opvallend negatief. Er was in de eerste maand van het jaar sprake van de grootste daling van het consumentenvertrouwen in ruim zeven jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ,,De laatste keer dat we zo negatief waren, was op het dieptepunt van de crisis.’’