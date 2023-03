Massaclaim tegen tarieven energiebedrijven: ‘2 miljard euro te veel betaald’

Gobaxter baseert die stelling op een uitspraak van de rechtbank van Amsterdam in een zaak van een consument tegen Vattenfall. Deze vrouw kreeg 22 maart vorig jaar te horen dat het energiebedrijf de tarieven tussentijds per 1 april zou verhogen vanwege de oorlog. Die tussentijdse verhoging was niet afgesproken, ze stapte naar de rechter en die draaide de tariefsverhoging terug.

,,Waar het om gaat, is dat in de algemene voorwaarden niet concreet genoeg staat wanneer het energiebedrijf de tarieven mag verhogen. Dat je die uitleg pas geeft als de tariefsverhoging wordt doorgevoerd, is te laat. Dan pas je tussentijds de algemene voorwaarden aan’’, zegt Jochem van Dalfsen van Gobaxter.

Niet alleen Vattenfall zat fout volgens Gobaxter, nagenoeg alle energiebedrijven hanteren op dit punt min of meer dezelfde algemene voorwaarden. Daarin staat dat het tarief twee keer per jaar aangepast kan worden, maar door het tumultueuze prijsverloop op de energiemarkt gingen energiebedrijven dat vorig jaar driemaandelijks of zelfs maandelijks doen. Volgens Vattenfall bieden de algemene voorwaarde die ruimte.

Gemiddeld betaalde een huishouden met een variabel contract vorig jaar 400 euro te veel, stelt het claimbedrijf dat volgens het no cure, no pay-principe tegen de energiebedrijven wil gaan procederen. Meedoen aan de massaclaim, waarbij namens grote groepen consumenten één rechtszaak wordt gevoerd, is gratis. Als Gobaxter de procedures wint, is 25 procent van de schadeloosstelling voor het bedrijf. Inmiddels hebben zich al ruim 50.000 consumenten aangemeld.

Quote Mensen zijn heel blij dat ze mogelijk een deel van hun geld terugkrij­gen Jochem van Dalfsen Als ieder huishouden mee zou doen én Gobaxter wint, dan verdient het bedrijf 500 miljoen euro, een kwart van 2 miljard euro. ,,Wij gaan uit van enkele honderdduizenden huishoudens die meedoen’’, zegt Van Dalfsen. ,,Mensen zijn heel blij dat ze mogelijk een deel van de torenhoge energierekening terug kunnen krijgen. De energiecrisis heeft er flink ingehakt.’’

,,Het risico voor de energiebedrijven is nog groter dan die 2 miljard euro, omdat de rechter heeft gezegd dat het volledige wijzigingsbeding in de variabele contracten oneerlijk is en dat zou betekenen dat alle tariefswijzigingen sinds 2017 onwettig zijn.’’

Gobaxter was eerder onder de naam Mobiclaim actief. Mobiclaim klaagde telecombedrijven aan die ‘gratis’ telefoons bij een abonnement boden terwijl de kosten daarvan in de maandelijkse abonnementskosten waren verstopt. Het leidde na drie jaar procederen tot schikkingen tussen telecombedrijven en de consumenten die Mobiclaim hadden ingeschakeld.

Ook de variabele energieprijsclaim kan zich jaren voortslepen totdat uiteindelijk de Hoge Raad zich erover buigt of tot er eventueel een schikking uitkomt.

Afwachten

,,Het is vroeg voor een dergelijke claim’’, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. ,,Er volgt nog hoger beroep in de Vattenfall-zaak, we moeten nog maar afwachten of de zaak standhoudt.’’ Ze wijst erop dat consumenten die zich aan willen sluiten bij Gobaxter ook daar de algemene voorwaarden goed moeten lezen.

De Consumentenbond heeft binnenkort overleg met Energie Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven, naar aanleiding van de Vattenfall-uitspraak. ,,Hoe gaan we dit oplossen?’’ Als er massaal door de energiebedrijven wordt terugbetaald, dan kan dat bovendien een sigaar uit eigen doos zijn als energiebedrijven de tarieven verhogen om de claim te kunnen betalen. ,,We kunnen niet hebben dat energiebedrijven hierdoor omvallen.’’

De grote energieleveranciers zijn het niet eens met de claim van GoBaxter. Eneco, een van de gedaagde bedrijven, laat weten ‘dat wij er vertrouwen in hebben dat wij eerlijke en goede voorwaarden hebben afgesproken’.

