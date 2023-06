Massaclaim voor privacyschending Amazon: ‘Zeker 5 miljoen Nederlandse klanten gedupeerd’

Volledig scherm Anouk Ruhaak van Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN): ‘Afhankelijk van Amazons reactie gaan we met ze om tafel of stappen we naar de rechter.’ © Rick Wilking/REUTERS

Volgens SDBN zijn zeker 5 miljoen Nederlandse Amazonklanten gedupeerd doordat het bedrijf moedwillig de Europese privacywetten zou overtreden..

De claim is gebaseerd op een recordboete van 746 miljoen euro van de Luxemburgse privacytoezichthouder – Amazon is formeel in Luxemburg gevestigd. Volgens die waakhond schendt het bedrijf de privacyregels door de installatie van ‘trackingcookies’ (kleine bestanden die het internetgedrag van bezoekers volgen) ongeacht of de gebruiker daarvoor toestemming geeft.

,,Die cookies worden al geplaatst voordat de internetter een keuze maakt of hij ze wel of niet accepteert’’, zegt voorzitter Anouk Ruhaak van de stichting. ,,En als ze worden afgewezen, blijven ze gewoon staan.’’

De stichting claimt uit eigen onderzoek dat de geïnstalleerde cookies vooral gegevens verzamelen als de bezoeker de Amazonsite verlaat. ,,Gebruikers worden ongemerkt en zonder instemming achtervolgd. Op tenminste vijfhonderd door veel Nederlanders bezochte sites en apps, wordt op die manier het internetgedrag bijgehouden en doorgegeven aan Amazon.’’ Daaronder Vinted, Tripadvisor, Autotrack, Geenstijl en beleggen.nl.

Gerichte advertenties

,,Zij weten precies welke websites zijn bezocht en wat daar is bekeken. Ze kunnen via hun mobiele app zien welke andere apps iemand opent. Stel dat je na een bezoek aan Amazon naar een website van een reisbureau gaat of informatie over bevallingen opzoekt. Dan kan Amazon je vervolgens gericht aanbiedingen en advertenties laten zien op basis van het profiel dat ze van je maken.’’ Dat profiel zou, tegen Europese regels in, ook in de VS worden bewaard.

,,Amazon verkoopt op basis van persoonlijke profielen advertentieruimte aan ­derden. Dat is deel van hun verdienmodel.’’ Amazon is met Google en Meta ­(Facebook) de belangrijkste online advertentieverkoper.

,,Bij Facebook en Google kan de gebruiker nog zo’n beetje verwachten dat er in zijn persoonsgegevens wordt gehandeld, ook al mag dat niet. Die diensten zijn gratis. Maar bij Amazon betaal je bovenop je aankopen of je lidmaatschap ook nog eens met je privacy.’’

‘Bij Facebook en Google kan de gebruiker nog zo’n beetje verwachten dat er in zijn persoonsge­ge­vens wordt gehandeld, ook al mag dat niet’

,,We hebben onze bevindingen naar Amazon gestuurd. We wachten nog op een reactie. Afhankelijk daarvan gaan we met ze om tafel of stappen we naar de rechter. We willen dat Amazon stopt met het plaatsen van zulke trackingcookies en zich aan de Europese privacyregels houdt.’’

Gedupeerden

Veel vertrouwen in een mea culpa heeft Ruhaak niet. ,,Amazon heeft beroep aangetekend tegen de Luxemburgse boete. In de tussentijd is er niets veranderd. Zelfs het dreigement van die megaboete, heeft nog geen invloed gehad. Het is voor hen lucratiever om op de oude voet door te gaan.’’

Amazongebruikers die zich gedupeerd voelen, kunnen zich bij de claimzaak aansluiten. ,,Het is lastig te bepalen wat mensen persoonlijk voor schade hebben geleden. In vergelijkbare gevallen lopen de vergoedingen van 250 tot 2000 euro. Maar daar valt nu niets over te zeggen.’’

Komt het tot een uitkering, dan wordt 20 procent ingehouden om de kosten te dekken. De stichting maakt daarmee geen winst, maar betrokken partijen kunnen die wel maken. Zo wordt de juridische procedure gevoerd door het Amsterdamse advocatenkantoor AKD en schiet de Amerikaanse claimfinancier Longford de kosten voor.

Twitter

Volgens Ruhaak is dit wereldwijd de eerste privacy-massaclaim tegen Amazon. De stichting startte vorig jaar een vergelijkbare zaak tegen Twitter, die via een dochterbedrijf jarenlang privacy-informatie zou hebben doorverkocht. Daarvoor hebben zich enkele duizenden Nederlanders gemeld. De dagvaarding in die zaak gaat na de zomer de deur uit.

Eerder werden zulke claims in Nederland gestart tegen TikTok – door verontruste ouders – en drie jaar geleden door de Consumentenbond tegen Facebook vanwege privacyschendingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.