Massapsycholoog na technoparty Hilversum: ‘Laat jongeren los, dit heeft geen zin meer’

Vier miljard voor bedrijven lijkt kat in 't bakkie voor kabinet nu FvD 'positief’ is

11:06 De tienkoppige fractie van Forum voor Democratie (FvD) in de Eerste Kamer is ‘positief’ over het plan om het bedrijfsleven de komende twee jaar een investeringskorting (BIK) van opgeteld vier miljard euro te geven. Daarmee lijkt het kabinet in beide Kamers verzekerd van een meerderheid voor de veelbesproken maatregel.