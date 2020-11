Meer loon én een bonus van 250 euro voor pakketbezorgers PostNL

VIDEO PostNL voorspelt recordaan­tal pakketten tijdens feestdagen: ‘Hier zijn we wél op voorbereid’

15 november Het is vanwege corona een jaar van topdrukte bij PostNL. Met de feestdagen in het vooruitzicht verwacht het postbedrijf een recordaantal pakketten in de decembermaand. In het pakketsorteercentrum in Dordrecht zijn ze er klaar voor. ,,De hoeveelheid pakketjes tijdens de feestdagen verdubbelt in een regulier jaar al, dus we hebben ons nóg beter voorbereid.’’