Meer meisjes kiezen voor technische vmbo-opleiding: ‘Ze behoren straks tot de elite’

Dit schooljaar meldde ruim 20 procent meer meisjes zich aan voor een technische vmbo-opleiding, dan in het jaar ervoor. De uitdaging is echter om meisjes ook in het vervolg van hun carrière in de techniek te behouden.

,,Voor meisjes wordt een keuze voor techniek bijna net zo gewoon als een keuze voor de zorg of het onderwijs’’, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, dat de cijfers naar buiten bracht. ,,Het lijkt erop dat vrouwen in aantocht zijn, en die zijn meer dan welkom in onze sector.’’

In het schooljaar 2022-2023 kozen 1687 meisjes voor een technische vmbo-opleiding, een stijging van 21 procent. In 2021-2022 kozen nog slechts 1396 meisjes voor een technisch profiel.

Vrouwen zijn hard nodig in de techniek

De komst van meisjes in de techniek is hard nodig: volgens Techniek Nederland komt Nederland op dit moment 20.000 technische vakmensen tekort. De organisatie gaat er vanuit dat dit in 2025 verdubbeld kan zijn. Veel werk komt voort uit de energietransitie; er is een tekort aan bijvoorbeeld installateurs voor warmtepompen, monteurs voor zonnepanelen en experts op het gebied van windenergie. ,,Dat oplossen gaat niet met de helft van de beroepsbevolking. Meisjes hebben in de technieksector volop kansen als installatiemonteur, maar bijvoorbeeld ook als adviseur, ontwerper en data-analist. Mensen die voor de techniek kiezen hebben in feite een garantie op een baan.’’

Het aandeel van vrouwen in techberoepen is nu slechts 16 procent, becijferde VHTO (het landelijk expertisecentrum voor genderdiversiteit in de bèta) vorig jaar. Volgens de organisatie verlaten vrouwen de technische sector vaak vroegtijdig. Van de mannen met een technische opleiding belandt 57 procent in een technisch beroep, dat is bij vrouwen slechts 27 procent.

Het is pas een pril begin

Om die reden is Terpstra blij met de laatste cijfers over meisjes die kiezen voor techniek, maar zegt ook dat het pas een pril begin is. ,,We moeten vrouwen, en alle nieuwe toetreders, een warm welkom geven’’, zegt Terpstra. Dat is volgens hem ‘best een uitdaging’, maar hij ziet wel hoopgevende signalen. Zwaar materiaal maakt steeds vaker plaats voor slimme techniek, zegt hij. Ook de cultuur bij bedrijven verandert. ,,Het beeld van alleen maar mannen met overalls is echt van de vorige eeuw. De cultuur bij bedrijven verandert: creativiteit en teamwork zijn belangrijker dan ooit.’’

Terpstra zegt dat het de goede kant op gaat: ,,Ik hoor weinig klachten van vrouwen over een ‘mannenwereld’. Ik hoor dat vrouwen zich senang voelen. Ze zijn bezig met oplossingen voor de toekomst. Techniek krijgt steeds meer waardering, daar ben ik heel blij mee. Mensen met een baan in de techniek behoren in de toekomst tot de elite.’’

