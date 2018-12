Meer Nederlanders verwachten crisis op de woningmarkt

PeilingHet vertrouwen in de woningmarkt is wederom verder teruggelopen, zo wijst de nieuwste peiling van Vereniging Eigen Huis (VEH) uit. Bijna de helft van de Nederlanders gaat ervan uit dat er binnen nu en drie jaar een nieuwe crisis komt, waardoor de prijzen zullen dalen.

Eigen Huis peilt elke maand de stemming onder Nederlanders: is dit een gunstig moment om op huizenjacht te gaan? Maand op maand zwelt de groep aan die ‘nee’ zegt. De graadmeter van Eigen Huis zit nu nog net boven de 100 punten, 102 punten om precies te zijn. Als de graadmeter lager uitslaat dan 100 punten, dan zijn er meer mensen negatief dan positief gestemd over de gezondheid van de huizenmarkt.

Onder potentiële starters is dat kantelpunt al bereikt; voor het eerst sinds 2013 is bij die groep de indicator onder de grens van 100 punten gedoken. De reden voor het almaar dalende vertrouwen: de almaar stijgende prijzen en het gebrek aan woningen. Naast financierbaarheid houdt vertrouwen de woningmarkt draaiende.

Eerder gaven de bouwers, makelaars en woningexperts al de waarschuwing af dat de problemen op de woningmarkt gevaarlijke vormen aannemen. De bouw van nieuwe woningen stagneert, terwijl de prijzen blijven stijgen. ,,Als we niet oppassen, dan zitten we over een paar jaar in een nieuwe crisis’', zei bijvoorbeeld de branchevereniging van bouwers en ontwikkelaars. De makelaars spraken al van code rood op de woningmarkt.

Starters

In een toelichting op de laatste peiling van Eigen Huis zegt ING er rekening mee te houden dat het vertrouwen volgend jaar verder zal teruglopen, vooral onder de potentiële starters. Amper 5 procent van het te koop staande aanbod is voor de groep starters beschikbaar, becijferde taxatiebureau Calcasa recent. ,,Voor hen is de schaarste op de woningmarkt extra vervelend. Ze hebben moeilijk toegang tot de koopmarkt, terwijl ze wel heel graag willen", reageert Wim Flikweert, manager Wonen bij ING.

Dat meer mensen beginnen te twijfelen aan de gezondheid van de woningmarkt, constateerden de economen van de Rabobank onlangs al. ,,De kloof tussen wat de gemiddelde Nederlander verdient en wat een huis gemiddeld kost, wordt groter. Op een gegeven moment is de rek eruit en kunnen steeds minder mensen een hypotheek krijgen”, aldus econoom Nic Vrieselaar.

Dat dalende vertrouwen leidt ertoe dat mensen voorzichtiger worden met bijvoorbeeld overbieden. Ook is er een groep die zich helemaal niet meer oriënteert op de woningmarkt. ,,Na de zoveelste teleurstelling laten ze het erbij zitten. Voor mensen met een gemiddeld of laag inkomen is het met de stijgende huizenprijzen niet meer te doen’’, constateerde woningmarktdeskundige Peter Boelhouwer, hoogleraar verbonden aan TU Delft.



Het lijkt erop dat meer mensen besluiten om de eigen woning op te knappen. Zo meldde ING vandaag in een uitgebracht rapport dat liefst 91 procent van de woningbezitters de afgelopen vijf jaar heeft geklust aan zijn eigen woning.