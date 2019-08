Meer reizigers voor KLM in juli, ondanks grote brandstofstoring

KLM had 2,2 procent meer passagiers aan boord van zijn toestellen dan een jaar terug. Dat komt neer op bijna 3,2 miljoen reizigers. Doordat de capaciteit ook toenam, zaten vliegtuigen van de maatschappij nagenoeg net zo vol in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. De passagiersgroei was vooral te zien op bestemmingen in Europa, Noord-Afrika, Azië en Noord-Amerika. Forse dalingen waren te zien op bestemmingen in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.