Meer vrouwen voorzien in eigen levensonderhoud

Voor ruim half miljoen mensen dreigt volgend jaar toch pensioen­kor­ting

19 november De meeste pensioenfondsen hoeven volgend jaar niet te korten, maar bij vier pensioenfondsen met in totaal zo’n 600.000 deelnemers is dat mogelijk toch nog het geval. Dat is het gevolg van het besluit van verantwoordelijk minister Wouter Koolmees om volgend jaar de regels iets soepeler toe te passen.