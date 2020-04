Megadeal beademingsapparatuur; ongeveer derde deel van alle Philips-systemen naar VS

Philips levert voor het einde van het jaar 43.000 beademingssystemen aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. De eerste 2500 apparaten gaan voor eind mei naar ziekenhuizen in de VS. Voor Philips gaat het om een grote overeenkomst: in totaal is de deal omgerekend bijna 600 miljoen euro waard. Zoals eerder is aangekondigd wordt de productie flink opgeschaald. Beademingsapparaten, die door Philips op twee locaties in de VS worden gemaakt, zijn essentieel om de zorg te helpen bij het bestrijden van de coronapandemie.