Megadeal in Amerikaanse olie- en gassector

Kledingke­ten Sissy-Boy failliet verklaard

12:16 Kledingwinkelketen Sissy-Boy is failliet verklaard door de rechtbank van Amsterdam. De Brand Retail Group, eigenaar van het mode- en lifestylemerk, vroeg begin deze maand surseance van betaling aan. De keten telt 40 zaken in Nederland en vijf in België.