Men At Work toch failliet verklaard

Baart onderzoekt nu als curator of er een doorstart mogelijk is voor de kledingwinkel. Hij streeft ernaar de meeste winkels voorlopig open te houden, behalve de kleinere filialen. Welke vestigingen in die categorie vallen, is nog niet bekend.



Het faillissement heeft betrekking op de 27 winkels in Nederland van Men At Work, met in totaal ongeveer 425 personeelsleden. De keten heeft ook drie vestigingen in België, maar die vallen niet onder de failliet verklaarde bv.