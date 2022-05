Menstruatieverlof verslechtert de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Dure energie zorgt voor grootste prijsstij­ging indu­striële goederen sinds begin metingen

De prijzen die industriële bedrijven voor hun goederen vragen waren in april 29 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sprake van de grootste stijging sinds het begin van de metingen in 1981. In maart waren de prijzen nog bijna 26 procent hoger dan een jaar eerder.

