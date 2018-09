Menzis sleept farmaceut voor de rechter om te hoge prijs medicijn

,,Het is voor het eerst dat een zorgverzekeraar zo'n zaak aanspant tegen een farmaceut'', aldus Henk Eleveld, adviserend apotheker (niet praktiserend) bij Menzis. ,,Wij doen dit natuurlijk mede vanuit ethisch oogpunt: farmaceuten houden zo kunstmatig de prijs van medicijnen hoog. En daar draait de premiebetaler voor op, want we betalen in Nederland met zijn allen de zorg."



In de zaak draait het om het geneesmiddel Seroquel. Dit medicijn helpt bij wanen en psychoses. Toen het patent op één van de varianten van dit middel in 2012 afliep, probeerde Astra Zeneca dit te rekken. Dat heeft tot 2014 geduurd. In die periode kon het geneesmiddel niet goedkoper door andere farmaceuten worden gemaakt.



Volgens Menzis maken grote farmaceuten zoals Astra Zeneca misbruik van hun positie en de vertragende werking van patentbescherming om zodoende een onnodig hoge prijs te handhaven voor medicijnen. De zorgverzekeraar hoopt dat hier door de rechtszaak een einde aan komt.