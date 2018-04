Merkel, Macron en May stellen Trump ultimatum: blijf van onze export af

Staatsse­cre­ta­ris slaat alarm: Belasting­in­ning in gevaar door leegloop

27 april Door het vertrek van duizenden goede krachten bij de Belastingdienst komt de inning, controle en service aan burgers en bedrijven volgend jaar in acuut gevaar. Daarvoor waarschuwt staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) in een alarmerende brief aan de Tweede Kamer.