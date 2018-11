Michael Kors mag Versace inlijven

Met de aankoop van Versace mikt het bedrijf op een omzetversnelling op de lange termijn. Ook de winst moet op termijn stijgen. In het boekjaar 2020 verwatert de winst per aandeel, maar vanaf 2021 neemt die weer toe.

Versace werd in 1978 opgericht door Gianni Versace. De ontwerper werd in 1997 in Miami vermoord, waarna zijn zus Donatella zijn rol overnam. Donatella heeft 30 procent van de aandelen in handen en haar broer Santo 20 procent. De andere helft van het bedrijf is van Allegra Versace Beck, de dochter van Donatella.