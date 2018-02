Miljardair Branson wil Hyperloop-trein in India

De Hyperloop wordt wel het transport van de toekomst genoemd: een trein die zich supersnel verplaatst door een vacuümbuis. Door de lage luchtdruk kunnen zwevende capsules via magneetvelden snelheden van ruim 1000 kilometer per uur behalen.



Regeringen van Colorado tot Abu Dhabi staan in de rij voor deze futuristische constructie en wedijveren om de eerste te kunnen zijn. Het geval is: er bestaan tot nu toe alleen testlocaties. En die zijn er op veel plekken - ja ook hier in Nederland - maar nergens is de Hyperloop gereed voor vertrek. Toch durft de Britse tycoon Richard Branson het aan: hij belooft over zeven jaar de eerste te kunnen zijn in India.



Met de Hyperloop kunnen passagiers dan in 25 minuten van de Indiase stad Pune naar de luchthaven Mumbai afreizen. Een tijdwinst van liefst drie uur. Zo'n 10.000 passagiers kunnen dan in één uur heen en weer reizen. En dat traject is nog maar het begin, stelt Branson. De visionair ziet het als opmaat naar één groot hyperloop-netwerk in India.