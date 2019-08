Miljardenfonds: eindelijk eens geen kortdurend suikergoed

Er wordt getrokken en geduwd achter de schermen in voorbereiding voor Prinsjesdag, zoveel is zeker. Donderdagochtend lekte het plan voor een groot fonds van tussen de 10 en 50 miljard euro uit waarmee grote langjarige projecten kunnen worden gefinancierd die onze economie naar een hoger groeipad moeten tillen. Nog geen 24 uur later leek het plan afgeschoten omdat er “wrevel ontstond over het uitlekken van de plannen”. Weer een uur later veranderde Teletekst weer in: “het fonds ligt even stil. De coalitie is het er nog niet over eens”.