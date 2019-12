Miljoenenboete voor bedrijf om wissen appjes

Nieuwbouw sociale huurwonin­gen naar dieptepunt

9:22 In 2018 hebben woningcorporaties 13.000 sociale huurwoningen gebouwd, blijkt uit onderzoek van branchevereniging Aedes. En dat is minder dan de corporaties hadden gewild. Aedes spreekt zelfs van een dieptepunt. Een gebrek aan bouwlocaties en verhoogde belastingen zitten de nieuwbouw in de weg.