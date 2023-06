Minder faillissementen in Nederland dan gemiddeld in EU: ‘Coronasteunmaatregelen hebben gewerkt’

In het eerste kwartaal van 2023 is het aantal faillissementen in Nederland ruimschoots gehalveerd ten opzichte van 2015, terwijl het in de Europese Unie bijna op hetzelfde niveau lag. Dit meldt het CBS op basis van cijfers van Eurostat over de faillissementen in de EU.

Vooral tijdens de coronacrisis ontwikkelden de faillissementen in Nederland en de EU zich in verschillende richtingen. In Nederland daalde het aantal bedrijven dat failliet ging naar een historisch laag niveau, terwijl het aantal in de EU steeg. In het tweede kwartaal van 2020 lag het aantal faillissementen zowel in Nederland als in de EU nog op ongeveer 60 procent van het niveau van 2015.

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen is dit vooral te verklaren door de verschillen in steunmaatregelen vanuit de overheden in Europa: ,,De steunmaatregelen van de Nederlandse overheid waren bedoeld om faillissementen en dus baanverlies te voorkomen. Dat is blijkbaar gelukt. Volgens sommige economen zelfs iets te goed gelukt, omdat niet levensvatbare bedrijven ook konden overleven dankzij de maatregelen. Maar nu de maatregelen zijn afgelopen, is het aantal faillissementen nog steeds laag. Dat komt vooral doordat de Nederlandse economie het heel goed doet. Ook voor corona, maar met name tijdens corona deed de Nederlandse economie het veel beter dan in andere Europese landen.’’

Vooral horeca verschilt

Vooral de ontwikkeling van het aantal faillissementen in de horeca week af van het Europese gemiddelde in de coronajaren. Waar in Nederland het aantal faillissementen eerst toenam onder hotels, restaurants en cafés, tot ruim 156 procent van het niveau van 2015 in het tweede kwartaal van 2020, zette daarna een daling in. Voor de EU als geheel gold daarentegen dat het faillissementsniveau in de horeca eerst afnam, om daarna een aantal kwartalen toe te nemen.

Mulligen wijst daarbij wel op de verschillen tussen de zuidelijke Europese landen en de noordelijke. ,,Landen als Spanje en Italië leunen voor hun economie veel meer op de horeca dan hier. Zeker in de zomermaanden. Daardoor was de impact daar ook veel groter.’’

Snellere toename

In Nederland nam het aantal faillissementen sneller toe dan gemiddeld in de EU in het eerste kwartaal van 2023. Er gingen 7 procent meer Nederlandse bedrijven failliet ten opzichte van het kwartaal ervoor. Voor de EU als geheel gingen in die periode 3 procent meer bedrijven failliet. Nederland kende eind 2022 ook al een snellere toename (+23 procent) dan de buurlanden. Ook in Frankrijk (+8 procent) en België (+4 procent) nam het aantal faillissementen sneller toe dan gemiddeld in Europa in de eerste drie maanden van 2023. In Spanje nam het aantal faillissementen juist af.

De laatste vijf kwartalen vertoonde het aantal faillissementen in Nederland en de EU weer eenzelfde trend. In die periode nam het aantal bedrijven dat failliet ging elk kwartaal toe. In de industrie lag het aantal faillissementen zowel in Nederland als in de EU in het eerste kwartaal van 2023 op ongeveer 75 procent van het niveau van 2015. In alle andere onderscheiden bedrijfstakken lag het aantal faillissementen in Nederland op een lager niveau dan gemiddeld in de EU.

