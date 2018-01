Minder 'kiloknallers' met varkensvlees

Met andere diersoorten is volgens de organisatie nog weinig veranderd. Bij de kipaanbiedingen was in 2017 nog 73 procent zonder het keurmerk en bij rundvlees 88 procent. Wakker Dier noemt het goed nieuws dat het aantal kiloknallers daalt. ,,Maar de supermarkten hebben beloofd vanaf 2015 geen keurmerkloos varkensvlees meer te verkopen. Dat is dus duidelijk niet gelukt. Sterker nog: ze stunten er gewoon schaamteloos mee’’, aldus een woordvoerder. ,,Daar zijn de dieren in de vee-industrie de dupe van.’’



Wakker Dier houdt sinds 2010 de kiloknallers bij in de folders van de grote supermarktketens. Volgens de organisatie is PLUS de enige keten waarbij de aanbiedingen zonder dierenwelzijnskeurmerk in de minderheid zijn. Bij alle andere ketens is het merendeel nog zonder zo’n keurmerk.