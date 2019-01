Minder valse eurobiljetten in Nederland

Het aantal valse eurobiljetten dat in Nederland in beslag is genomen is vorig jaar met 10 procent gedaald, tot 38.900. Dat zegt De Nederlandsche Bank (DNB). Ook wereldwijd nam het aantal valse biljetten af.

Voor de daling is geen volledige verklaring te geven. Wel merkt DNB dat onder meer politie en justitie meer aandacht besteden aan valsemunterij. In de eerste zes maanden van 2018 werden al 20.700 nepbriefjes uit de roulatie gehaald. Volgens de centrale bank is dat 8 procent meer dan het voorgaande halfjaar. Het totale volume vals briefgeld is volgens DNB vrijwel gelijk aan het aantal onderschepte nepbriefjes.

Volledig scherm Totaal* heeft betrekking op de aangetroffen valse eurobiljetten binnen en buiten het eurogebied. © DeNederlandscheBank

In Nederland wordt vooral het biljet van 50 euro vervalst, in andere eurolanden is daarnaast dat van 20 euro populair.

Wereldwijd zijn het afgelopen jaar 563.000 valse eurobiljetten uit omloop genomen. Dat is 19 procent minder dan in 2017. Vergeleken met de 22 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn, blijft het aantal aangetroffen valse eurobiljetten gering. De kans dat je een valse in handen krijgt, blijft dus klein.

Volledig scherm Vooral het biljet van 50 euro wordt vaak vervalst in Nederland. In andere eurolanden wordt ook het 20 eurobiljet vaak vervalst. © DeNederlandscheBank

Check uw biljet

De echtheid van een eurobiljet is in slechts enkele seconden te controleren. Winkeliers maken daarbij steeds meer gebruik van door de Europese Centrale Bank gecertificeerde detectieapparaten. Vanaf 28 mei 2019 komen de nieuwe biljetten van 100 en 200 euro in omloop. Hiervoor is een software-update nodig.

Voor particulieren ontwikkelde DNB een ‘Echt-of-vals’ app, maar ook zonder is een echt eurobiljet makkelijk te onderscheiden van een vervalst exemplaar. DNB legt op zijn website per briefje uit waar je op moet letten.