Minister Blok: Alleen nog coronasteun voor nachthoreca en evenementenbranche

Het kabinet kwam vorige week na lang sleutelen met een regeling voor nachtclubs en discotheken, die getroffen worden door de verplichte horecasluiting tussen middernacht en 6.00 uur. Zij kunnen ook in het vierde kwartaal een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten, mits zij minstens de helft minder omzet draaien dan in de vergelijkbare periode in 2019.



Organisatoren van evenementen kunnen een vergoeding krijgen als zij niet de volledige capaciteit kunnen benutten. Blok erkent dat de regeling voor de nachthoreca zo is vormgegeven dat alle bedrijven met minimaal 50 procent omzetverlies ervoor in aanmerking komen. Het bleek niet mogelijk een uitvoerbare regeling op te tuigen die specifiek op die ene sector was gericht.



Het kabinet doet evenwel een oproep aan ondernemers om er alleen gebruik van te maken als zij ook echt last hebben van de nachtsluiting van de horeca. De problemen van andere ondernemers zijn structureler van aard, zegt economieminister Stef Blok. Zij zullen hun bedrijfsvoering daarop moeten aanpassen.