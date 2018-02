Minister Hoekstra praat opnieuw over bestuurscrisis ABN Amro

Dinsdag ontving Hoekstra al delegaties van NLFI (aandeelhouder namens de Staat) en de raad van commissarissen 'om te bespreken wat dit betekent en wat nu verder'. Volgens de minister ziet iedereen dat het 'voor de stabiliteit van de bank van groot belang is dat er snel een nieuwe president-commissaris komt'. Er is afgesproken dat het gesprek volgende week wordt vervolgd. Dan wordt onder meer gesproken over de termijn voor de zoektocht. Het gaat wel even duren voordat er een nieuwe president-commissaris is. ,,Dat is niet iets dat in een paar weken geregeld is", aldus de minister. Hij zet niet specifiek in op een vrouw als opvolger van Zoutendijk. ,,Het moet een zeer gekwalificeerde man of vrouw worden."



Hoekstra bevestigt dat de toezichthouders Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoek doen naar het functioneren van de hele raad van commissarissen van ABN AMRO. Het FD meldde dit vrijdag. Hoewel Hoekstra daar in zijn rol als aandeelhouder verder niets over wil zeggen, gaat de bank volgens hem 'door een lastige fase'.