Minister Kaag: ‘Importheffingen VS zijn slecht nieuws’

,,We zijn nog steeds aan het uitzoeken, samen met het ministerie van Landbouw, of bepaalde vormen van Nederlandse kaas getroffen worden. Het is niet helemaal duidelijk’’, aldus de bewindsvrouw. ,,Het is allemaal heel specifiek.’’



Maar ze waarschuwt dat het veel te vroeg is om te juichen. ,,Het is sowieso slecht nieuws.’’ Kaag wijst erop dat de maatregelen slecht zijn voor bedrijven en consumenten. De Amerikanen bestraffen de EU met heffingen van 10 procent op vliegtuigen en tarieven van 25 procent voor andere goederen, waaronder kaas, wijn, olijven, boter en whisky. Die heffingen gaan 18 oktober in.