Mirjam is ongewild onverzekerd: ‘Ik had geen idee van de impact’

In Holland staat een huis, maar niet voor iedereen: vijf oorzaken voor de woningnood

25 januari Leuk, een eigen optrekje, maar voor steeds meer Nederlanders is het niet meer weggelegd. Waarom is er zo’n enorm tekort aan woningen en hoe lossen we het op? Het woningtekort in ons land zal nog zeker tien jaar duren. De crisis treft steeds meer Nederlanders. Deskundigen maken een analyse en zien ook oplossingen. ,,De regie pakken en meters maken.’’