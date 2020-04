MKB-voorzitter: Start economie weer op met mensen jonger dan 60 jaar

Zakenwe­reld boos op kabinet: ‘Wij kunnen best kleine evenemen­ten organise­ren’

18:36 Door de verlenging van het verbod op evenementen en festivals tot 1 september nemen de zorgen in de zakelijke sector toe. Riemer Rijpkema van branchevereniging CLC-Vecta, waarbij grote bedrijven als RAI en Libéma zijn aangesloten, vindt dat het kabinet op dit moment onvoldoende oog heeft voor de zakenwereld. ,,Een beurs of congres kun je best in deze 1,5 metersamenleving laten doorgaan.”