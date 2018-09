'Modehuis Versace voor twee miljard over in Amerikaanse handen'

Een officiële bekendmaking komt volgens Corriere della Sera dinsdag.

Voor Michael Kors zou een overname van Versace een nieuwe grote aankoop zijn. Dat bedrijf kocht vorig jaar voor circa 1 miljard euro schoenenmerk Jimmy Choo. Tiffany is nog niet op de kledingmarkt actief.



Versace werd in 1978 opgericht door Gianni Versace. De ontwerper werd in 1997 in Miami vermoord, waarna zijn zus Donatella zijn rol overnam. Donatella heeft 30 procent van de aandelen in handen en haar broer Santo 20 procent. De andere helft van het bedrijf is van Allegra Versace Beck, de dochter van Donatella.