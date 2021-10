Moederbedrijf Blokker doet Big Bazar van de hand: ‘Past niet in onze toekomstvisie’

Big Bazar heeft alleen fysieke winkels en Mirage Retail Group wil zich met name richten op winkelformules die gebruikmaken van de combinatie online, click&collect en fysiek winkelen. De nieuwe eigenaar BB Retail is een handelsorganisatie opgericht door Heerke Kooistra, met expertise op het gebied van inkoop en discount. Hiermee ontstaan volgens Mirage voor Big Bazar nieuwe kansen om de formule verder uit te bouwen. De transactie zal naar verwachting begin november worden afgerond.

Big Bazar is in 2007 opgericht en heeft 135 winkels verspreid over Nederland en België. De discountformule wordt gezien als de grote concurrent van Action. ,,We zien enorme kansen voor de Big Bazar-formule en zijn verheugd om onze inkoopexpertise in te zetten om deze te verzilveren. Met het toevoegen van nieuw assortiment kunnen we de kracht van de formule verbeteren en de bestaande klantenkring verder uitbreiden”, aldus Heerke Kooistra.