Moederbedrijf Google schrapt wereldwijd 12.000 banen

Alphabet meldde het afgelopen najaar last te hebben van tragere groei doordat adverteerders voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven.

Het banenverlies treft alle onderdelen van het Amerikaanse bedrijf. In de memo zegt Pichai ‘volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissingen die hier naartoe hebben geleid’. ‘Dit zijn belangrijke momenten om onze focus aan te scherpen, onze kostenbasis te herontwerpen en ons talent en kapitaal naar de hoogste prioriteiten te dirigeren.’

Microsoft

Met de forse ingreep in het personeelsbestand volgt Alphabet het voorbeeld van andere grote Amerikaanse techbedrijven. Zo maakte softwareconcern Microsoft gisteren nog bekend 10.000 banen te schrappen, bij webwinkel Amazon verdwijnen meer dan 18.000 arbeidsplaatsen. Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, zet het mes in ongeveer 11.000 banen. Bij Twitter is onder leiding van Elon Musk al meer dan de helft van het personeel weggestuurd.