Moederbedrijf Thuisbezorgd legt miljarden neer voor oversteek naar Amerika

Just Eat Take Away, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, doet weer een mega-overname. Het bedrijf neemt Grubhub, de grootste Amerikaanse thuisbezorgservice, over voor 7,3 miljard dollar, is zojuist bekend geworden.

Samen zouden de twee bedrijven een ‘leidende wereldwijde speler in het online bestellen en bezorgen van voedsel’ moeten worden, stelt Just Eat in een persbericht.

Het twintig jaar oude Thuisbezorgd maakt zich daarmee op voor de derde megaovername in drie jaar. In 2018 werden voor 930 miljoen euro de Duitse activiteiten van rivaal Delivery Hero overgenomen. Vorig jaar deed Takeaway met succes een overnamebod op de enige andere Europese tegenspeler van formaat, het Britse Just Eat. Die deal was, in aandelen, 6,4 miljard euro waard.

Pijlen op VS

Die integratie met Just Eat is nog maar net afgerond en nu richt het bedrijf zijn pijlen op de VS, een markt waar zowel Thuisbezorgd als Just Eat zich in het verleden juist verre van hebben gehouden. Grubhub is met twintig miljoen gebruikers en 115.000 restaurants in alle vijftig VS-staten de grootste Amerikaanse bezorgdienst, maar ondervindt de afgelopen jaren meer en meer concurrentie van nieuwkomers als Uber en Amazon.

Jitse Groen, CEO en oprichter van Thuisbezorgd, zegt: ,,Matt (Maloney, CEO van Grubhub, red.) en ik zijn de twee overgebleven veteranen in de sector. We zijn allebei ons bedrijf gestart rond de eeuwwisseling. We geloven allebei sterk dat alleen bedrijven van hoge kwaliteit en met winstgevende groei zullen overleven in de sector. Ik ben heel opgetogen dat we het grootste food delivery- bedrijf buiten China kunnen creëren.”