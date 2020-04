Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl mag fuseren met Brits Just Eat

De angst bestond dat door de fusie van Just Eat en Takeaway de Britten minder te kiezen zouden hebben. Ook zou de fusie gepaard kunnen gaan met hogere prijzen. Maar die scenario's zijn niet erg realistisch, concludeert de marktautoriteit na grondig onderzoek van stapels bedrijfsdocumenten van beide bedrijven. Zonder een fusie met Just Eat zou Takeaway zijn diensten waarschijnlijk niet aanbieden in het Verenigd Koninkrijk, concludeert de CMA.

De CMA maakte eind januari bekend een onderzoek te doen naar de fusie tussen Takeaway en Just Eat, toen de deal al rond was. Vorige week ging de autoriteit al voorlopig akkoord.

De fusie levert een van de grootste bestelsites voor maaltijden ter wereld op. Aan het roer staat Jitse Groen (41), de man die in 2000 Thuisbezorgd.nl lanceerde.

Marktleider

TakeAway is ondanks forse concurrentie van onder meer Deliveroo en Uber Eats al jarenlang marktleider in Nederland. In december nam het bedrijf de Duitse bezorgservice Delivery Hero over, waarmee het ook marktleider werd bij de oosterburen. Ook in België, Luxemburg, de Alpenlanden, Polen, Portugal, Israël, Bulgarije en Roemenië staat TakeAway op nummer één. De Britten van Just Eat zijn juist groot in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen, Denemarken en Spanje en vullen elkaar dus vooral aan. Voorgestelde fusienaam is Just Eat Takeaway.com.

Bij TakeAway zijn 44.000 restaurants aangesloten, waaronder 8000 in Nederland. Per bestelling betaalt een restaurant 13 procent commissie aan TakeAway, een percentage waar veel kritiek op is. In veel steden ontstonden afgelopen jaren alternatieve platforms van horeca-ondernemers die Thuisbezorgd zat zijn.

Kritiek