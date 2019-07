Mogelijk duizend banen weg bij redding Alitalia

Derde aandeelhouder gezocht

De Italiaanse regering is al lange tijd bezig investeerders te vinden die, samen met het staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato, het bankroete Alitalia overeind willen houden. Het Amerikaanse Delta Airlines heeft al toegezegd voor maximaal 15 procent te willen instappen, maar daarnaast is nog een derde aandeelhouder nodig. Deze week kwam tolwegexploitant Atlantia, met de familie Benetton als belangrijkste aandeelhouder, in beeld als geïnteresseerde partij.