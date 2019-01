‘Mogelijk gevaarlijke stoffen in lippenbalsem voor kinderen’

Test-Aankoop hield 21 lipsticks tegen het licht, met verpakkingen waarop onder meer Disney-prinsessen, Hello Kitty en Minions prijken. Het onderzoek richtte zich vooral op de aanwezigheid van mogelijk kankerverwekkende aromatische koolwaterstoffen (MOAH) en verzadigde koolwaterstoffen (MOSH), die (goedaardige) gezwellen kunnen vormen in lymfeklieren, lever en milt.

Alarmerend

De Consumentenbond noemt de uitkomsten van het onderzoek alarmerend, zeker omdat de lipsticks ook hier in Nederland worden verkocht bij onder andere Kruidvat, Hema, H&M. In navolging van de Belgische zusterorganisatie raadt de Consumentenbond ouders en kinderen af om lippenbalsem te gebruiken die op de zwarte lijst staan.

Ondertussen heeft de bond verantwoordelijk minister Bruins van VWS gevraagd om na te gaan welke producten die hier in Nederland in de schappen liggen, de schadelijke stoffen bevatten. ,,Vooral omdat het hier gaat om producten die door hun smaak en verpakking extra aantrekkelijk zijn voor kinderen’’, zo laat de organisatie weten. Verder dringt zij bij de minister erop aan om te kijken naar (het ontbreken van) informatie over schadelijke stoffen op de verpakking en in de ingrediëntenlijst. Deze informatie zou duidelijker moeten.

Tot slot heeft de consumentenorganisatie de minister gevraagd om zich in te zetten voor een aanscherping van de Europese regelgeving voor deze producten. In de cosmeticawereld zijn geen duidelijke Europese normen vastgelegd voor deze stoffen.

Verzorgingsproducten

Volgens Test-Aankoop bevatten verschillende verzorgingsproducten, zoals lotions of zonnecrèmes, eveneens MOSH en MOAH. Dat is volgens de organisatie geen probleem omdat ze alleen op de huid worden aangebracht. Bij lipsticks is dat een ander verhaal. Daarbij is de kans groot dat gebruikers het product wél binnenkrijgen omdat ze het op hun mond smeren. Test-Aankoop onderzocht in 2017 lippenbalsems voor volwassenen. Die bleken ook deze stoffen te bevatten.