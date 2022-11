Musk verkoopt voor 4 miljard dollar aan aandelen Tesla na kopen Twitter, ondanks eerdere belofte

Volgens documenten van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC verkocht Musk 19,5 miljoen Tesla-aandelen. De laatste keer dat Musk een deel van zijn aandelen in Tesla verkocht was in augustus. De Tesla-topman gaf toen aan dat hij geen aandelen van de maker van elektrische auto’s meer zou verkopen. Uit de documenten bleek niet of de transacties vooraf waren gepland.

Grote schuld

De miljardair stemde er in april mee in om 54,20 dollar per aandeel Twitter te betalen, net voordat de markten kelderden. Vervolgens probeerde hij maandenlang onder de deal uit te komen, door te beweren dat het bedrijf hem had misleid over het aantal nepaccounts. Twitter spande daarop een rechtszaak aan om Musk te dwingen zijn overeenkomst na te komen, waarna Musk alsnog toegaf.