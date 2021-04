Na Jumbo en Makro zet ook AH het mes in managementlaag: reorganisatie raakt 7500 medewerkers

Topman Jumbo over reorganisa­tie: ‘Zeker niet bedoeld om familie Van Eerd rijker te maken’

13 april De reorganisatie van Jumbo is géén bezuinigingsoperatie, maar hard nodig om de winkels rendabel te houden. Dat zegt Ton van Veen, financieel topman van de supermarktreus uit Veghel. ,,Dit is geen truc om te besparen op loonkosten. We geven onze medewerkers juist meer mogelijkheden zich te ontplooien.’’