Naderende brexit levert Nederland bedrijven en banen op

May en Juncker nog deze maand opnieuw bijeen

7 februari De Britse premier Theresa May en Europees Commissievoorzitter Juncker hebben een ‘robuust en constructief' gesprek gehad in hun poging uit de impasse rond het brexitverdrag te geraken. Ze zijn overeengekomen dat hun teams verder onderhandelen over een oplossing die kan rekenen op de grootst mogelijke steun in het Britse parlement. Juncker en May zullen de resultaten ‘voor het eind' van de maand bespreken.