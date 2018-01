NAM: 12 miljard beschikbaar voor Groningen als het moet

Wie draait op voor 18.000 euro die wonen zonder gas kost?

30 januari De Tweede Kamer is nog verdeeld over de manier waarop het doven van de gasvlam moet worden betaald. Vandaag bleek uit onderzoek van Ecorys dat dit per woning naar schatting 18.000 euro kost en dat daardoor zowel lage als middeninkomens in de problemen komen.