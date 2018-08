Nedcar verplicht werknemers tot overwerk op zaterdag

De overwerk-verplichting geldt volgens de krant voor twee zaterdagen: 8 en 15 september. Zo wil het bedrijf de achterstand in de productie wegwerken. Het gaat om diensten van 15.30 tot 01.05 uur.

Memo

VDL Nedcar-directeur Paul van Vuuren maakte het nieuws in een interne memo bekend aan de werknemers. Hij vraagt hen 'in het belang van ons aller toekomst nu gezamenlijk verantwoording te nemen zodat we de gemaakte leverafspraken kunnen nakomen'.

Nedcar liep volgens hem door verschillende oorzaken achterstand op. ,,Om jullie te ontlasten is BMW al gevraagd 2.250 auto’s terug te nemen'', schrijft hij. Het gaat volgens de directeur om een eenmalige zaak. ,,Want de impact voor zowel BMW als ons eigen bedrijf is groot. Voor ons gaat het onder meer om tachtig manjaren werk.”

Stakingen

Ondanks deze maatregel kampt de autoproducent nog altijd met een achterstand. Mede als gevolg van vakanties en de stakingen van de afgelopen maanden. Volgens Van Vuuren is daardoor een onhoudbare situatie ontstaan in een tijd waarin Nedcar met BMW over de toekomst van het bedrijf praat.

,,We hebben met de ondernemingsraad de mogelijkheden besproken en bijvoorbeeld ook overwogen om elke dag een uur langer te werken”, zegt VDL Nedcar-woordvoerder Miel Timmers. ,,Maar dat gaat lang duren. We zijn daarom overeen gekomen om de achterstanden op twee zaterdagen weg te werken.”

Goede reden

Medewerkers krijgen conform de regels betaald voor het overwerk. Wie verhinderd is moet volgens de woordvoerder een goede reden, 'bijvoorbeeld een trouwerij' hebben en bovendien verlof aanvragen.

,,Want zoals werknemers recht hebben om te staken, kan een werkgever hen verplichten te komen werken”, aldus Timmers.

