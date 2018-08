Nederland blijft de grootste bierexporteur van de EU

Dat blijkt op Wereldbierdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Duitsland is met 8,1 miljard liter de grootste bierproducent, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Polen. Spanje en België nemen de vijfde en zesde plek in.



In de hele EU werd in 2017 meer dan 41 miljard liter bier gemaakt, 2,5 miljard meer dan een jaar eerder. Dat komt neer op 81 liter per Europeaan. Daarnaast werd nog eens bijna 900 miljoen liter bier geproduceerd met minder dan 0,5 procent alcohol.