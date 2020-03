Nederland doet massaal aangifte op vrije zondag: ‘We verwachten er een half miljoen’

Was het zo druk?

,,De eerste dag is altijd veruit het drukst. En deze zondag dus helemaal. We verwachten dat deze zondag zo’n 500.000 mensen aangifte willen doen. We hebben er alles aan gedaan om hen die kans te geven. Er kunnen 100.000 mensen tegelijk hun aangifte invullen, dat is al heel veel. De rest krijgt helaas de ‘sorry-pagina’, met het advies het later nog eens te proberen. Dat vinden wij heel jammer, maar gelukkig hebben mensen nog tot 1 mei de tijd.”