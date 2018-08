Nederland is even miljardair rijker: Mister Thuisbezorgd.nl

Bijna twee jaar na de beursgang van zijn bestelplatform Takeaway.com heeft oprichter Jitse Groen (40) zichzelf vandaag even miljardair mogen noemen. Dat meldt Arend Jan Kamp van beleggersplatform IEX.nl op Twitter. ,,Dit is geen mening maar een feit", zegt de marktcommentator tegen deze krant.

Hij baseert zijn uitspraak op de 'gierende' beurskoers van takeaway.com, het moederbedrijf achter onder andere thuisbezorgd.nl. Die koers bereikte vandaag een all time high, zegt Kamp op basis van de koersenpagina van het Amerikaanse persbureau Reuters.

,,Ik dacht: laat ik eens een rekensommetje maken van het aantal uitstaande aandelen (43,18 miljoen), de beurskoers - die vandaag even 66 euro deed - en de waarde van Groen's belang in Takeaway.com: 35,47 procent van de aandelen. Dat belang was op 66 euro ruim 1 miljard waard. Groens vermogen fluctueert per koerstik. Nu is het weer wat minder. Zo gaat dat."

Kamp kreeg geen reactie van takeaway.com en verwacht die ook niet. ,,Het zal me niet verbazen als ze niet blij zijn met mijn bericht. Miljardairs zitten niet te wachten op dit soort berichtgeving in verband met veiligheid en zo."

Jitse Groen zelf reageerde tot nu toe niet op het voicemailbericht van deze krant met een verzoek om een reactie op de rekensom van Kamp.

Negennullenclub

Quotenet-redacteur Martijn Zeven feliciteert de kersverse miljardair namens zakenblad Quote met 'het slechten van de mythische barrière van een miljard'. Boven het artikel op quotenet.nl staat als kop: 'Hatsa! Jitse groen treedt toe tot de negennullenclub'. Groen heeft volgens Zeven nu nog zo'n 15 miljoen aandelen in Takeaway.com, wat neer komt op 35,47%. 'Na zijn gongslag bijna twee jaar geleden zag hij de koers op twee kleine dipjes na alleen maar stijgen. Chapeau en eet smakelijk.'

Of Groen in de nieuwe editie van de Quote 500 tot de negennullenclub gaat behoren, wil Zeven nog niet zeggen. 'Dat merkt u begin november. Een klein tipje van de sluier: verwacht er niet te veel van'.

Adjunct-hoofdredacteur Paul van Riessen van Quote laat op Twitter weten dat hij het knap vindt van Groen 'om op je 40e al een miljard te hebben verdiend'.

Duurste huis

Jitse Groen vestigde vorige zomer volgens het zakenblad een record met de aanschaf van een nieuw huis aan de boulevard in Noordwijk. 'Met een koopprijs van €10,25 miljoen is er dit jaar geen duurder huis van de hand gegaan', schreef Quote op 1 augustus 2017. Het ging volgens het blad om een voormalig strandhotel van meer dan duizend vierkante meter met onder andere negen slaapkamers, een stuk of vijf badkamers, een binnenzwembad, een thuisbioscoop en een sauna.

Groen leek volgens Quote te willen verhullen dat hij de eigenaar is van het op Funda.nl als 'The Beachhouse' omschreven pand door een stichting als koper naar voren te schuiven.

Volledig scherm Het voormalige strandhotel in Noordwijk dat Jitse Groen volgens Quote kocht. © Funda / Hulstkamp Christie's Makelaars

Top 100 Jonge Miljonairs

De oprichter en CEO van Takeaway.com was vorig jaar de nieuwe nummer 1 op de Quote-lijst van jonge selfmade miljonairs onder de 40 jaar. Hij was volgens Quote goed voor 460 miljoen euro en verzevenvoudigde zijn vermogen. Jitse Groen verdrong Coolblue-oprichters Paul de Jong en Pieter Zwart van de eerste plaats. Zij lagen ruim 200 miljoen op Mister Thuisbezorgd.nl dachter, aldus Quote.

In de editie 2018 van de Top 100 Jonge Miljonairs stootte Paul de Jong (39) van elektronica- en witgoedgigant Coolblue met een geschat vermogen van 320 miljoen euro Jitse Groen van de eerste plaats.

Chinees

Takeaway.com werd opgericht in 2000. Groen kwam een jaar eerder op het idee voor het maaltijdbezorgplatform toen hij op een verjaardag met familie in de kop van Noord-Holland Chinees wilde bestellen maar online slechts pizzabezorgers in Amsterdam vond. Teleurgesteld en ontevreden over het zoekresultaat registreerde de student Bedrijfsinformatietechnologie aan de Universiteit Twente zichzelf daarna als ondernemer bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens begon hij zijn webwinkel Thuisbezorgd.nl De formule bleek zo'n succes dat hij zijn studie ervoor opgaf.

Moedermaatschappij Takeaway.com is inmiddels actief in negen Europese landen en Vietnam. Met de beursgang in 2016 wilde het bedrijf zo'n 175 miljoen euro aan nieuw kapitaal ophalen, bedoeld om schulden af te lossen en te investeren in zowel bestaande activiteiten als mogelijke overnames.