Nederland lokte al honderd brexitbedrijven

Uitblijven brexit-deal

‘Grote namen’

Tussen de 325 bedrijven waarmee Nederland praat, zitten volgens Nijland ‘grote namen’. Al die ondernemingen zijn ook met andere Europese landen in gesprek. Het NFIA probeert overtuigend bewijs te leveren dat Nederland de beste keuze is. ,,In alle lijstjes, of het nu om infrastructuur, opleidingsniveau of beheersing van de Engelse taal gaat, staan we in het linkerrijtje, om in voetbaltermen te spreken. Nederland heeft nauwelijks zwakke punten. En mensen vinden het een fijn land om in te wonen.”