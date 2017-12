Nederland shopt er voor kerst op los: pinrecords aan diggelen

Het vorige dagrecord vond plaats op vrijdag 23 december 2016: 17,7 miljoen pintransacties op een hele dag tot middernacht. Dat record werd gisteren 'gecrusht' met 19,3 miljoen transacties. Volgens Betalingsverkeer Nederland waren daar ook opvallend veel pinbetalingen nà 17.00 uur bij: waarschijnlijk zijn hordes mensen nog restaurants of kroegen ingegaan. In totaal gaven Nederlanders gisteren maar liefst een half miljard euro uit.



Er sneuvelde dit weekend ook nog een ander record: dat van het aantal pinbetalingen per seconde. Het vorige record vond plaats op zaterdag 24 december 2016 en kwam uit op 536 betalingen per seconde. Maar afgelopen zaterdag was er, tussen 14.30 en 15.00 uur, nog een heftiger ‘pinpiek’: een ongekend aantal van 567 pinbetalingen per seconde.